В Бресте водители маршруток устроили драку прямо на дороге

🎥 Видео

Опубликовано: 22.10.2023 09:22 , Обновлено: 22.10.2023

В Интернете появилось видео, как два мужчины прямо на дороге в Бресте дерутся по неизвестной причине. Оказалось, так один водитель маршрутки решил проучить другого за поведение на дороге.

По данным местных тг-каналов, водитель 21-го маршрута в погоне за пассажирами попытался обогнать конкурента с 35-го маршрута на светофоре. Для чего выехал с крайней правой полосы прямо, где был разрешен только правый поворот.

Однако водитель 35-го маршрута не дал тому проскочить.

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Уже на остановке оба водителя начали ругаться, водитель 21-го маршрута вышел из машины и начал оскорблять конкурента, а потом накинулся на него с кулаками.

В итоге он попал в ИВС с обвинением в мелком хулиганстве. А за неоправданный маневр на светофоре он и вовсе может лишиться прав, а с ними и работы.