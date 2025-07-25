"Повезло, что без огня" - Появилось видео прорыва газопровода под Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 25.07.2025 09:55 , Обновлено: 25.07.2025

Пользователи TikTok, живущие в Минске и рядом с ним, показали видео разрыва газопровода рядом с Атолино, что совсем близко от Минска. Судя по кадрам, "хлопок", как назвали произошедшее в МЧС, был сильным, так как облако песка и пыли поднялось высоко в небо.

“Повезло, что без огня. Видал как взрывается труба и вместо такой пыли огонь”, - написал один из зрителей.

Люди начали спорить, откуда взялся такой столб пыли. Один из комментаторов написал, что в газовом трубопроводе всего 2 атмосферы и там нечему так взрываться. И сразу получил ответ.

“В транзитном газопроводе, который идёт к населенному пункту 12 атмосфер, к дому,если среднее давление по улице- 3 атмосферы”, - уточнил другой комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что в МЧС сообщили, что выехали после “сообщений о хлопке”, как утверждают в службе, в поле рядом с агрогородком Атолино в Минском районе. На месте спасатели обнаружили воронку.

Вот видео последствий разрыва трубы:

Под Минском разорвало 70-сантиметровую трубу газопровода