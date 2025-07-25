Под Минском разорвало 70-сантиметровую трубу газопровода

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Опубликовано: 25.07.2025 06:53 , Обновлено: 25.07.2025

В МЧС сообщили, что выехали после "сообщений о хлопке", как утверждают в службе, в поле рядом с агрогородком Атолино в Минском районе. На месте спасатели обнаружили воронку.

По данным службы, разорвало газопроводную трубу диаметром 700 миллиметров, пролегавшую на картофельном поле. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в МЧС, зато образовалась воронка.

На место прибыла газовая служба. Специалисты выясняют причины случившегося.