"Поставьте стрелочку на этом перекрёстке!" — В Витебске друг в друга врезались два автомобиля

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Опубликовано: 17.08.2024 09:24 , Обновлено: 17.08.2024

Госавтоинспекция Витебского района сообщила об аварии, которая произошла накануне вечером, 16 августа. В результате столкновения на одной из улиц города пострадали автомобили Peugeot и BMW, а двух водителей доставили в больницу. Кроме того, на кадрах, опубликованных ГАИ, можно увидеть велосипедиста, который увернулся буквально за секунды до трагедии.

По предварительной информации, 19-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot, при повороте налево не уступила дорогу BMW, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение. В Госавтоинспекции добавили, что обоих белорусов тут же доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

“Поставьте стрелочку на этом перекрёстке! Плюс к вечеру солнце прямо в глаза светит”, — прокомментировал случившееся один из пользователей соцсетей, на что ему ответили:

“Зачем стрелка? ПДД знать надо. И от солнца там нет ослепления, просто не надо торопыгой быть”.

“Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю”, — обратили внимание инспекторы.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились