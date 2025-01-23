Посольство Италии выявило мошенников, которые продавали в Минске записи на визы

Опубликовано: 23.01.2025 07:56 , Обновлено: 23.01.2025

Посольство Италии в Беларуси заявило о том, что выявило недобросовестных посредников, которые, по их данным, продавали записи на приём в итальянский визовый центр в Минске для получения виз.

Информация о выявленных случаях мошенничества 22 января появилась на официальной страничке в Facebook итальянского диппредставительства. Там отметили, что как только подобного рода информация обнаруживается сотрудниками посольства, о ней сообщают компетентным итальянским органам.

“Продажа заявлений на получение визы является преступлением, влекущим за собой соответствующую ответственность”, - подчеркнули в посольстве, не уточнив, какое наказание предусмотрено за такие действия.

При этом в диппредставительстве подчеркнули, что все обратившиеся в посольство могут рассчитывать на получение визы “при соблюдении всех требований”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 7 января этого года итальянский визовый центр в Минске объявил о приостановке личной регистрации в “живой очереди”, из-за которой в центре регулярно выстраивались огромные очереди. Речь идёт о туристических поездках по шенгенской визе, однако, для отдельных категорий белорусов онлайн-верификацию решили сохранить.

Итальянский визовый центр в Минске приостановил запись по живой очереди