Итальянский визовый центр в Минске приостановил запись по живой очереди

Опубликовано: 08.01.2025 16:08 , Обновлено: 08.01.2025

Итальянский визовый центр в Минске объявил о приостановке личной регистрации в "живой очереди", из-за которой в центру регулярно выстраивались огромные очереди. Информация об этом 7 января появилась на официальном сайте центра.

Речь идёт о туристических поездках по шенгенской визе, однако, для отдельных категорий белорусов онлайн-верификацию решили сохранить.

Кроме того, как пояснили в итальянском визовом центре, с теми, кто успел записаться в “живую очередь” до 7 января 2025 года или были внесены в лист ожидания “Премиум сервис”, центр продолжит работу.

Тем же белорусам, которые хотят открыть визу по приглашению близких родственников, или которые планируют рабочую командировку в Италию, в центре рекомендовали подавать заявление через форму обратной связи на сайте или напрямую в посольстве Италии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в визовом центре TLScontact, который также обслуживал посольство Великобритании в Беларуси, объявили о закрытии с 1 января 2025 года. Тем не менее, там пообещали, что белорусы смогут подаваться на визы Объединённого Королевства в визовый центр VFS Global.

В Минске объявил о закрытии визовый центр Великобритании. Что делать тем, кто подался на визу?