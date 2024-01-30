«Посмотришь на меня ехидно – накидаю» - Спецназ задержал белоруса, повздорившего с таможенниками на границе с Польшей

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2024 12:46 , Обновлено: 30.01.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси 30 января рассказали о задержании 43-летнего белоруса, который повздорил с сотрудниками таможни в пункте оформления "Варшавский мост" на границе с Польшей. Чтобы задержать мужчину сотрудникам Брестской таможни пришлось прибегнуть к силовой поддержке отряда специального назначения "Шторм" внутренних войск.

Как пояснил начальник 2-го отдела 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Павел Кухновец, мужчина не согласился с оценочной стоимостью товара, который он перевозил через границу, и попытался убедить в собственной правоте сотрудника Брестской таможни. Однако повлиять на решение таможенника ему не удалось, что, судя по видеокадрам, опубликованным в официальном телеграм-канале МВД, его сильно разозлило.

“В ходе общения с целью воспрепятствования законной деятельности должностного лица брестчанин нецензурно выражался и высказывал угрозы”, - рассказал о поведении дебошира Кухновец.

На видео же отчётливо слышны угрозы мужчины, обращённые, предположительно, к сотруднику таможни, с которым он обещает” сейчас поругаться”.

“Ещё раз посмотришь на меня ехидно, поверь - накидаю” - несколько раз повторяет он.

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После задержания оказалось, что мужчина был ранее судим (по какой статье - в МВД не уточнили), теперь в отношении него следователи возбудили новое уголовное дело.

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