Попытка убийства? Под Гродно нашли натянутую проволоку на дороге, где ездят мотоциклисты

Опубликовано: 20.11.2024 18:45 , Обновлено: 20.11.2024

Недалеко от Гродно, возле технических водоёмов, которые в простонародье именуют "меловыми карьерами", очевидцы обнаружили натянутую на уровне шеи железную проволоку. Судя по всему, опасность грозила местным мотоциклистам, которые любят кататься в этом районе. О необычном инциденте тут же сообщили в милицию.

Один из очевидцев рассказал Интернет-порталу “АвтоГродно”, что накануне вечером выехал с друзьями прокатиться, как совершенно случайно под светом фар заметил перед собой линию и успел затормозить.

По его словам, линия оказалась толстой проволокой, которая была “целенаправленно и надёжно натянута между двумя деревьями”, как раз над мото- и велодорожкой. Мужчина уверен: это покушение на убийство. Более того, впоследствии мотоциклисты нашли ещё одну аналогичную проволоку в другом месте, также натянутую над мото- велотропой.

Кто мог это сделать?

По словам очевидца, в этом месте он с друзьями катается давно. Несмотря на то, что в непосредственной близости жилых домов нет, несколько лет назад им сделали замечание жильцы хутора, находящегося неподалёку. Тогда, как утверждает белорус, они “сместились вглубь” и больше жалоб не поступало. “В общем, у нас нет идей, кто мог натянуть проволоку в двух местах над этой дорожкой”, — отметил мужчина.

[info_b]Во вторник вечером в УВД Гродно сообщили, что сотрудники Ленинского РОВД выбыли на место “для установления всех обстоятельств и “устранили опасную ситуацию”. Также они пообещали найти и убрать проволоку в других потенциально возможных местах. [/info_b]

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