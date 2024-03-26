Польский перевозчик пытался незаконно ввезти в Беларусь товары для авто на 1,3 млн рублей. Какой грозит штраф?

Опубликовано: 26.03.2024 14:22 , Обновлено: 26.03.2024

Государственный таможенный комитет Беларуси рассказал в своем Telegram-канале о польском перевозчике, который хотел ввезти на территорию Беларуси незадекларированные товары для авто стоимостью порядка 1,3 млн рублей.

По информации Таможенного комитета, в грузовике SCANIA везли автозапчасти, моторные масла, антифризы и другие технические жидкости для авто в Беларусь из Польши без декларирования. Транспортное средство въехало через пункт пропуска “Козловичи”.

Фото: Государственный таможенный комитет Беларуси

Грузовик направили на досмотр в пункт оформления «Брест-Белтаможсервис-2», там таможенники нашли 7 тыс. незадекларированных единиц товара. По данным сотрудников комитета, фактическое количество автотоваров превысило заявленное, а сведения о части груза не указали в представленных к оформлению документах.

Стоимость нелегально перевозимых товаров - около 1,3 млн белорусских рублей, а «экономия» на таможенных платежах – 400 тыс. рублей, добавили в Таможенном комитете.

Фото: Государственный таможенный комитет Беларуси

Брестская таможня начала в отношении польского перевозчика административный процесс за недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах. Ему грозит штраф до 390 тыс. рублей.

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