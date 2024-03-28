Польский перевозчик хотел незаконно провезти через Беларусь запчасти к гоночным автомобилям

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Опубликовано: 28.03.2024 21:04 , Обновлено: 28.03.2024

Брестские таможенники остановили грузовик, который ехал из Польши, и нашли в машине незадекларированные запчасти к гоночным автомобилям "Формула-4". Об этом областная таможня сообщила на своем YouTube-канале.

По информации сотрудников таможни, грузовой автомобиль DAF следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». Водитель предоставил документы на перевозимые автозапчасти. После проведения контроля таможенники определили, что часть товара в документах не обозначена.

В частности, незадекларированными оказались около 97 единиц новых и бэушных колес, шин и других запчастей к гоночным автомобилям “Формула-4”. Сумма незаявленного товара - свыше 35 тыс. рублей. Его везли в Кыргызстан.

Таможенники начали административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Беларуси (недекларирование). Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что также польский перевозчик хотел ввезти на территорию Беларуси незадекларированные товары для авто стоимостью около 1,3 млн рублей. Ему грозит штраф до 390 тыс. рублей.

Польский перевозчик пытался незаконно ввезти в Беларусь товары для авто на 1,3 млн рублей. Какой грозит штраф?