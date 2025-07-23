Польские военные открыли стрельбу на границе с Беларусью

Опубликовано: 23.07.2025 15:30 , Обновлено: 23.07.2025

Польские военные открыли стрельбу на польско-белорусской границе. Оперативное командование Вооруженных сил Польши 23 июля сделало официальное заявление по данному факту, озвучив свою версию произошедшего.

По данным польской стороны, инцидент произошёл около 20:37 во вторник, 22 июля, в районе пограничной заставы Наревка. Открыть огонь резиновыми пулями из гладкоствольного оружия военнослужащим Подляской оперативной группы пришлось, по их словам, при задержании группы мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу.

В результате один из нарушителей, гражданин Судана, был ранен в бедро. Никто из военнослужащих не пострадал.

Применить “меры прямого принуждения” (именно так польские военные назвали стрельбу из оружия) решили из-за того, что нарушители границы, по словам польских солдат, “не выполняли приказы”. В Вооруженных силах настаивают на том, что применение оружия было оправдано, а военнослужащие, которые помогают пограничникам обеспечивать охрану рубежей, действовали “в соответствии с установленными процедурами”.

“Целью этих мер было обеспечить безопасность военнослужащих и предотвратить агрессивное поведение мигрантов”, - процитировало заявление польского командования издание Fakt.pl.

В заявлении особо подчеркивалось, что задержанные лица пересекли государственную границу незаконно, вне установленного места, что является преступлением.

Солдаты передали пятерых задержанных мигрантов сотрудникам Пограничной службы. Пострадавшего мужчину доставили в отделение неотложной помощи в Гайнувке. Медики диагностировали у него огнестрельное ранение бедра резиновой пулей, выпущенной из гладкоствольного оружия. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщило польское издание.

Белорусские пограничники со своей стороны пока никак не комментировали инцидент в приграничной зоне.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале месяца президент Польши Анджей Дуда посетил границу с Беларусью, где встретился с военнослужащими Вооруженных сил Польши, офицерами Пограничной охраны и полиции, несущими службу по охране и обороне польско-белорусской границы. В числе прочего глава государства принёс публичные извинения польским пограничникам.

Президент Польши приехал на границу с Беларусью и извинился перед пограничниками. За что?