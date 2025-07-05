Президент Польши приехал на границу с Беларусью и извинился перед пограничниками. За что?

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Опубликовано: 05.07.2025 09:51 , Обновлено: 05.07.2025

Президент Польши Анджей Дуда 4 июля посетил границу с Беларусью, где встретился с военнослужащими Вооруженных сил Польши, офицерами Пограничной охраны и полиции, несущими службу по охране и обороне польско-белорусской границы. В числе прочего глава государства принёс публичные извинения польским пограничникам.

Выступая перед пограничниками, Дуда заявил, что это, вероятнее всего, его “последнее присутствие на польско-белорусской границе” в статусе главы государства (президентские полномочия Дуды истекают в августе 2025 года). В связи с этим политик не упустил возможности принести публичные извинения защитникам границы от лица государства.

“Я хочу ещё раз, выражая вам свое высочайшее уважение, извиниться перед вами – как президент Республики – за все неприятности, которые вы испытали от разных наших соотечественников. Иногда безответственных, а иногда просто наглых и хамских, которые осмелились унизить солдат и офицеров, которые осмелились запятнать польский мундир, которые осмелились попытаться запятнать вашу честь”, - процитировала заявление Дуды его администрация.

















Поводом для извинений стал документальный фильм “Зелёная граница” польского кинорежиссёра и сценариста Агнешки Холланд о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, вышедший в прокат в сентябре 2023 года и поднявший волну критики со стороны польских госслужащих. Так, министр юстиции Польши Збигнев Зебро открыто сравнил его с нацистской пропагандой, а профсоюзы пограничников объявили фильму, представленному публике на Венецианском кинофестивале, бойкот как “порочащему честь польских офицеров”.

Выступая 4 июля перед пограничниками, Дуда заверил их в том, что “все честные в Республике Польша всегда были с ними”, заявил, что “никто не сможет запятнать истинную – солдатскую и служебную – честь офицера Республики Польша”, и в очередной раз возложил вину за миграционный кризис на границе на белорусскую сторону.

Фото: KPRP

Беларусь в ООН потребовала от Польши прекратить обвинять её в «инструментализации миграции»

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года представитель Беларуси на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене потребовал отказаться от “необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции”. Все подобные обвинения, прозвучавшие в ООН со стороны делегации Польши, белорусская сторона категорически отвергла.

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«Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, — это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, — это «инструментализируемые» мигранты, которых можно убивать и калечить на границе», — пожаловались на двойные стандарты в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В связи с повторяющимися заявлениями соседних стран в представители Беларуси в ООН призвали «отказаться от необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции» и вернуться к «нормальному диалогу по общемировой миграционной проблематике». По мнению представителей Минска, сделать это необходимо «в первую очередь в интересах обеспечения прав мигрантов».