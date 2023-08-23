Президент Польши объявил о больших изменениях на границе с Беларусью - "Наблюдаем"

Опубликовано: 23.08.2023 08:45 , Обновлено: 23.08.2023

Президент Польши Анджей Дуда 22 августа во время встречи с президентом Португалии Ребелу де Соузой в Варшаве заявил, что переброска ядерного оружия из России в Беларусь изменила баланс сил в регионе.

“Действительно, этот процесс происходит, мы за ним наблюдаем. Это, очевидно, меняет архитектуру безопасности в нашей части Европы, меняет архитектуру безопасности в непосредственной близости от нас, но также и на восточном фланге НАТО, так что фактически это также меняет ситуацию всего Альянса”, - заявил Анджей Дуда.

Ранее и президент России Владимир Путин, и Александр Лукашенко заявляли, что Москва уже отправила часть своего тактического ядерного оружия в Беларусь. Официальный Минск не раз утверждал, что наличие российского ядерного оружия в Беларуси призвано сдерживать агрессию со стороны Польши, члена НАТО.

США и НАТО, однако, не подтвердили эти сообщения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил риторику Москвы как «опасную и безрассудную», но заявил в июле, что альянс не видит никаких изменений в ядерной позиции России.

Впрочем, Анджей Дуда заявил, что в Варшава рассматривает как дополнительную опасность присутствие в Беларуси наемников ЧВК “Вагнер”.

“Именно поэтому охрана границы сегодня является одним из основных элементов. Отсюда и решения, которые были приняты в последние недели, такие как переброска дополнительных военных сил в сторону польско-белорусской границы для поддержки пограничников, полиции и наших солдат”, - добавил Анджей Дуда. По его словам, в последние дни также значительно возросло давление на границе из-за нелегалов.

Он отметил, что охрана польско-белорусской границы также является вопросом безопасности Европы и НАТО. В этом смысле наши обязанности умножаются, и мы выполняем их, как можем» , - подчеркнул Дуда.