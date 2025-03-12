Польская прокуратура обвинила белоруса в поджоге строительного супермаркета «в интересах российских спецслуж»

Опубликовано: 12.03.2025 14:19 , Обновлено: 12.03.2025

Национальная прокуратура Польши предъявила обвинения гражданину Беларуси в поджоге крупного строительного супермаркета в Варшаве в апреле 2024 года. По словам пресс-секретаря прокуратуры Пшемыслава Новака, задержанный "действовал в интересах спецслужб Российской Федерации".

По версии прокуратуры, подозреваемый, который фигурирует в заявлениях польского ведомства под именем Степан К., 14 апреля 2024 года устроил пожар в одном из крупных строительных супермаркетов Варшавы. В результате ЧП часть магазина сгорела, нанеся владельцам торговой площадки убытки на сумму более 3,5 млн злотых (почти 3 млн рублей в эквиваленте).

По версии следствия, мужчина преднамеренно разлил в супермаркете легковоспламеняющуюся жидкость и оставил на месте преступления “устройства, позволяющие дистанционно инициировать пожар”, которое успешно сработало в ночь с 13 на 14 апреля. В прокуратуре заявили, что Степан К. снимал свои действия на телефон, а часть этих видео затем были опубликованы на некоторых российских сайтах.

“Установлено, что подозреваемый Степан К. совершил указанный поджог, действуя в интересах иностранной разведки, то есть разведки Российской Федерации, и по заданию российских спецслужб”, заявил Новак, подчеркнул, что действия подозреваемого рассматриваются польскими правоохранителями как “акт диверсии”.

В понедельник, 10 марта 2025 года, Степану К. официально предъявили обвинение в диверсии в интересах иностранной разведки и террористическом преступлении, выразившемся в умышленном поджоге. За эти действия мужчине, которого сразу же после допроса взяли под стражу, может грозить максимальное наказание - пожизненное заключение.

После предъявления обвинения Степану К. его допросили в качестве подозреваемого. На данный момент мы не предоставляем никакой информации о его процессуальной позиции.

По словам Новака, белорус также проходит обвиняемым по другому делу, связанному с деятельностью организованной преступной группы, занимающейся, по версии прокуратуры, вербовкой и организацией диверсионной деятельности в интересах иностранной разведки. Мужчине уже предъявили обвинения в шпионаже и в участии в организованной преступной группе, направленной на совершение преступлений против Республики Польша.

[info_b]Информацию о данном уголовном деле в отношении гражданина Беларуси в белорусском МИД не комментировали. Равно как не комментировали предполагаемые связи с российскими спецслужбами официальные лица в Москве.[/info_b]

Впрочем, в июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения, прозвучавшие в адрес Москвы в ряде западных СМИ, в “вербовке граждан стран НАТО для шпионажа и диверсий” попыткой “разжигания русофобской истерии”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Генеральная прокуратура Литвы передала в суд ещё одно уголовное дело о шпионаже. На этот раз фигурантами дела стали два гражданина страны, которых обвинили в “шпионаже в пользу Беларуси”.

Генпрокуратура Литвы обвинила двух граждан страны в шпионаже в пользу Беларуси. Что известно?