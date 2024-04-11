Польская полиция обнаружила труп белоруса в Пуцком заливе

Опубликовано: 11.04.2024 07:50 , Обновлено: 11.04.2024

В Польше в Пуцком заливе нашли тело гражданина Беларуси. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД рассказали в БелТА.

Посольство Беларуси в Польше начало процесс установления личности мужчины, труп которого обнаружили в Пуцком заливе в среду, 10 апреля. В МИД уточнили, что информация о нахождении тела поступила в консульский отдел посольства Беларуси в Польше из комиссариата полиции города Юрата (Поморское воеводство).

При обнаружении тела полиция Польши также нашла документы, принадлежащие гражданину Беларуси.

“Консульским отделом посольства проводится работа по установлению личности погибшего”, - сообщили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал о том, что молодая белоруска, подвергшаяся на днях жестокому нападению и изнасилованию в центре Варшавы, скончалась в больнице. Эту информацию в пятницу, 1 марта, польским СМИ подтвердили в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета, куда пострадавшую увезла “скорая”. Девушке было всего 25 лет.

В Варшаве умерла белоруска, которую изнасиловали на глазах прохожих