Показывал свой половой орган соседкам. В Слонимском районе задержали извращенца

Опубликовано: 04.03.2024 11:41 , Обновлено: 04.03.2024

В Слонимском районе правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который появлялся перед соседками в непристойном виде.

Житель Слонимского района подходил к соседкам, когда те убирали коридор, и демонстрировал им свой половой орган. Утверждается, что так задержанный пытался понравиться представительницам противоположного пола.

Мужчину задержали после сообщения в милицию.

Свои неприличные действия он совершал с января 2024 года. Задержанному грозит уголовная статья.

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