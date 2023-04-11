В Солигорске голый мужчина бросался на машины посреди улицы. Чем все закончилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2023 08:22 , Обновлено: 11.04.2023

В понедельник, 10 апреля, по соцсетям разлетелось видео странного происшествия в Солигорске Минской области. По одной из улиц города в неадекватном состоянии бегал абсолютно голый мужчина. Чем всё закончилось, рассказали в милиции.

Судя по видео, мужчина вел себя неадекватно: подбегал к припаркованным автомобилям, дергал за ручки, пытаясь их открыть, выбегал на проезжую часть и бросался на проезжающие автомобили, одну из машин даже смог открыть на ходу. По словам очевидцев, мужчина просил о помощи.

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Как сообщилтелеграм-канал информационного агентства “Минская правда”, голая пробежка окончилась быстро - вскоре мужчину задержали патрульные, но отправили его не в отделение милиции, а в больницу - для оказания медицинской помощи.

“Чем вызвано неадекватное поведение, сезонным обострением или запрещенными веществами, покажет обследование и анализ крови”, - рассказали в правоохранительных органах.

В милиции также отметили, что в подобных случаях, когда вы становитесь свидетелем неадекватного поведения человека, лучше не включать камеру на мольном телефоне, а сразу же позвонить в милицию.

“Счет может идти на секунды: такие люди (с очевидно неадекватным поведением -ред.) могут попасть под машину или кого-то ранить”, - пояснили в милиции.