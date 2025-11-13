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Поисковики нашли велосипед пропавшего под Березино 14-летнего Максима. МЧС задействовало авиацию

Поисковики нашли велосипед пропавшего под Березино 14-летнего Максима. МЧС задействовало авиацию
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Пешая группа поисковиков 13 ноября обнаружила велосипед пропавшего в Березинском районе 14-летнего Максима Зеньковича. Эту информацию подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В соцсетях поисково-спасательного отряда “Ангел”, который на ряду со многими другими волонтёрами и официальными ведомствами уже шестые сутки занимаются поисками пропавшего подростка, опубликовали фото синего велосипеда. Его нашла одна из поисковых групп, которая прочёсывала пешком очередной квадрат.

Скриншот из соцсетей ПСО
Скриншот из соцсетей ПСО

Позднее в официальном Telegram-канале МЧС подтвердили эту информацию. Там уточнили, что велосипед был обнаружен вблизи торфоразработок, рядом с деревней Нестеровка. Это примерно в трёх километрах от деревни Карбовское, где в последний раз видели Максима 8 ноября.

В милиции Минщины уточнили, что в ходе отработки территории был обнаружили след ботинка.

“Сегодня было подтверждено, что он может принадлежать 14-летнему Максиму Зеньковичу. Круг поисков был сужен. В радиусе полутора километров пешая группа наткнулась на сам велосипед, который родственники несовершеннолетнего, предварительно, опознали, как принадлежащий ребенку”, - сообщили в Telegram-канале милиции Минщины.

Сам мальчик ещё не найден - поиски продолжаются. В настоящее время продолжается отработка прилегающей территории.

В МЧС также сообщили, что туда направили авиацию - вертолёт спасательной службы, которому предстоит сделать облёт местности, где нашли велосипед мальчика.

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Напомним, пропавшему Максиму Зеньковичу на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые. В день пропажи подросток был одет в теплую болоневую куртку темно-зеленого цвета, с мехом на капюшоне, в тёмный гольф и тёплые спортивные штаны тёмного цвета, с одного бока с принтом с изображением лица белого цвета. На парне были чёрные кроссовки с салатовой надписью Air Мах и серая шапка с чёрной полосой.

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