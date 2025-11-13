Поисковики нашли велосипед пропавшего под Березино 14-летнего Максима. МЧС задействовало авиацию

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Опубликовано: 13.11.2025 14:59 , Обновлено: 13.11.2025

Пешая группа поисковиков 13 ноября обнаружила велосипед пропавшего в Березинском районе 14-летнего Максима Зеньковича. Эту информацию подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В соцсетях поисково-спасательного отряда “Ангел”, который на ряду со многими другими волонтёрами и официальными ведомствами уже шестые сутки занимаются поисками пропавшего подростка, опубликовали фото синего велосипеда. Его нашла одна из поисковых групп, которая прочёсывала пешком очередной квадрат.

Скриншот из соцсетей ПСО

Позднее в официальном Telegram-канале МЧС подтвердили эту информацию. Там уточнили, что велосипед был обнаружен вблизи торфоразработок, рядом с деревней Нестеровка. Это примерно в трёх километрах от деревни Карбовское, где в последний раз видели Максима 8 ноября.

В милиции Минщины уточнили, что в ходе отработки территории был обнаружили след ботинка.

“Сегодня было подтверждено, что он может принадлежать 14-летнему Максиму Зеньковичу. Круг поисков был сужен. В радиусе полутора километров пешая группа наткнулась на сам велосипед, который родственники несовершеннолетнего, предварительно, опознали, как принадлежащий ребенку”, - сообщили в Telegram-канале милиции Минщины.

Сам мальчик ещё не найден - поиски продолжаются. В настоящее время продолжается отработка прилегающей территории.

В МЧС также сообщили, что туда направили авиацию - вертолёт спасательной службы, которому предстоит сделать облёт местности, где нашли велосипед мальчика.

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Напомним, пропавшему Максиму Зеньковичу на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые. В день пропажи подросток был одет в теплую болоневую куртку темно-зеленого цвета, с мехом на капюшоне, в тёмный гольф и тёплые спортивные штаны тёмного цвета, с одного бока с принтом с изображением лица белого цвета. На парне были чёрные кроссовки с салатовой надписью Air Мах и серая шапка с чёрной полосой.