Похищен или попал в ДТП? В милиции назвали версии пропажи 14-летнего Максима под Березино

Опубликовано: 12.11.2025 10:50 , Обновлено: 12.11.2025

Начальник Березинского РОВД Вадим Конопацкий озвучил несколько версий, которые милиция отрабатывает параллельно с полевыми поисками 14-летнего Максима Зеньковича. Мальчика, которого в последний раз видели утром 8 ноября в районе деревни Карбовское Березинского района Минской области, сотни спасателей, лесничих, правоохранителей и волонтёров ищут уже пятые сутки.

Поиски мальчика не прекращают даже по ночам вот уже пятые сутки подряд. За это время с сотрудники МЧС, Березинского лесхоза, участники профессиональных поисковых отрядов, а также неравнодушные волонтеры прочесали порядка 2925 га территории (107 квадратов, 500х500 м), отработали 69 населенных пунктов и проверили более 10 км реки.

В общей сложности за это время в поисках мальчика были задействованы более 2 тыс. человек и свыше 300 единиц различной техники - помимо техники спасателей волонтёры привозили на место поисков собственные квадроциклы и мотоциклы эндуро, отличающиеся высокой проходимостью. Также поисковики задействовали десятки дронов с тепловизорами, привлекли порядка 10 поисковых собак, а близлежащие водоёмы обследуют водолазы.

Тем не менее, одними лишь полевыми работами правоохранители не ограничиваются. Как пояснил Зенькович, в настоящее время милиция отрабатывает самые разные версии произошедшего. Помимо основной версии о том, что мальчик заблудился на местности и не может сообщить о себе, рассматривается версия ДТП, а также похищения подростка.

“Десятки оперативников отрабатывают криминальные версии”, - заявил представитель милиции в комментарии госагентству БЕЛТА, подчеркнув, что поиски Максима продолжатся.

Напомним, пропавшему Максиму Зеньковичу на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые. В день пропажи подросток был одет в теплую болоневую куртку темно-зеленого цвета, с мехом на капюшоне, в тёмный гольф и тёплые спортивные штаны тёмного цвета, с одного бока с принтом с изображением лица белого цвета. На парне были чёрные кроссовки с салатовой надписью Air Мах и серая шапка с чёрной полосой.

Из деревни мальчик уехал в неизвестном направлении на велосипеде марки “Стелс” синего цвета.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как могут помочь поисковикам те, кто не может лично поучаствовать в полевых работах, а также о чём следует помнить тем, кто хочет присоединиться к поискам, которые сейчас ведутся в весьма непростых погодных условиях.

Четвёртые сутки в Березинском районе круглосуточно ищут 14-летнего парня. Есть новый след?