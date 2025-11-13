Поисковики нашли тело пропавшего под Березино 14-летнего Максима

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Опубликовано: 13.11.2025 15:55 , Обновлено: 13.11.2025

Поисковики нашли тело пропавшего в Березинском районе 14-летнего Максима Зеньковича. Информацию подтвердили в официальном Telegram-канале УВД Миноблисполкома.

По информации милиции Минщины, тело мальчика обнаружили в радиусе километра от велосипеда, который нашла одна из пеших поисковых групп несколькими часами ранее.

Согласно предварительным данным, на теле подростка не было обнаружено каких бы то ни было видимых признаков насильственной смерти.

Фото: Милиция Минщины

Ранее Telegraf.news рассказал, что поиски подростка, пропавшего 8 ноября, непрерывно велись шесть дней. Велосипед мальчика был обнаружен в трёх километрах от деревни Карбовское, где в последний раз видели Максима 8 ноября, недалеко от местных торфоразработок. сразу после этого туда направили авиацию - вертолёт спасательной службы.

Поисковики нашли велосипед пропавшего под Березино 14-летнего Максима. МЧС задействовало авиацию