Четвёртые сутки в Березинском районе круглосуточно ищут 14-летнего парня. Есть новый след?

Опубликовано: 11.11.2025 11:42 , Обновлено: 11.11.2025

Пошли четвёртые сутки поисков 14-летнего Максима Зеньковича, который пропал утром в субботу, 8 ноября, в районе деревни Карбовское Березинского района Минской области. Подростка ищут круглосуточно сотни спасателей, сотрудников оперативных служб и волонтёров. Зону поисков прошлось расширить, но работы не прекращаются.

По информации МЧС, пешие группы провели обследование ближайших лесных массивов - обошли уже порядка 1350 гектаров леса в радиусе 20 км от деревни Карбовское, где в последний раз видели мальчика.

С помощью квадрокоптеров уже обследовали торфоразработки в районе деревни Каменный Борок, лесные массивы возле деревень Рубеж, Забродье и Вьюнок.

Часть водоёмов и мелиоративных каналов, коих в этой местности довольно много, осмотрели по потенциально возможным маршрутам, которыми мог проследовать мальчик, уехавший из деревни на велосипеде. Специалисты осмотрели водоёмы в деревнях Каменный Борок, Хватовка, Вязье, Руденка и агрогородке Любушаны.

Тем не менее, по информации поисково-спасательного отряда “Ангел”, по состоянию на утро 11 ноября подросток не найден, поэтому помощь волонтёров всё ещё актуальна. Помимо порядка четырёх сотен сотрудников официальных ведомств, в поисках также задействовано более 120 добровольцев, порядка 140 сотрудников лесхозов, более 100 поисковиков различных поисково-спасательных и кинологических отрядов. Помощь дополнительно оказывают десятки эндуристов и квадроциклистов, задействованы дроны.

В комментарии порталу Onlíner руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган сообщил об обнаружении новых следов пропавшего мальчика и его велосипеда. Туда уже вызвали криминалистов, которым предстоит уточнить их принадлежность, но пока поиски продолжаются.

Как помочь поискам?

Тем, кто хочет присоединиться к поискам, посоветовали приезжать на место сборов в соответствующей экипировке - одеваться по погоде, в максимально закрытую одежду, поскольку поиски ведутся в лесу, правильно подобрать обувь (в идеале - берцы, резиновые сапоги или кеды с высоким голенищем), не забывать про головные уборы.

Также волонтёрам-поисковикам рекомендовали иметь при себе комплект сменной сухой одежды и дождевик ввиду переменчивой ноябрьской погоды, а также запастись репеллентами, поскольку клещи и комары в лесу ещё имеются в большом количестве.

Тех, кто пожелает присоединиться к ночным поискам, также попросили иметь при себе фонарь - этот “расходник” в поисково-спасательных отрядах всегда на вес золота.

Термос с горячим питьем, вода, минимальный перекус, небольшая аптечка - также в числе рекомендуемых элементов экипировки поисковиков-добровольцев.

Подробнее с условиями работы волонтёров и другими способами помощи поисковикам можно узнать на официальной страницы ПСО “Ангел” во “ВКонтакте” по ссылке.