Погрузчик насмерть задавил человека под Брестом

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Опубликовано: 21.03.2024 13:03 , Обновлено: 21.03.2024

Водитель погрузчика совершил смертельный наезд на мужчину в Брестском районе. Видео трагедии, которая произошла 13 марта, опубликовал телеграм-канал Следственного комитета.

Водитель погрузчика сдав назад насмерть задавил 52-летнего работника одного из предприятий в Брестском районе.

По информации СК, машинист, совершая движение задним ходом, не убедился в “безопасности маневра”.

От полученных травм потерпевший мужчина скончался на месте. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. По данному инциденту проводится следственная проверка, сообщили в телеграм-канале СК.

В ходе неё в отношении водителя погрузчика возбудили уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что СК запретил входить в некоторые здания, даже если по какой-то причине дверь в помещение, предназначенное только для сотрудников специализированных служб, окажется открытой. Какие это здания и почему запрещено входить?

Следственный комитет «запретил» белорусам приближаться к этим зданиям