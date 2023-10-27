Погибли 90 белорусов. В ГАИ рассказали, каких пешеходов чаще сбивают - трезвых или пьяных

Опубликовано: 27.10.2023 10:04 , Обновлено: 27.10.2023

В ГАИ МВД Беларуси сообщили, что за девять месяцев 2023 года зафиксировали 583 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 90 человек и получили травмы 509. Сколько из них были нетрезвым?

Оказалось, что чаще всего сбивают всё-таки трезвых белорусов. Только каждый пятый пешеход в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Куда более важный фактор - время суток. Почти три четверти погибли в темное время суток.

Ранее Телеграф сообщил, что по всей Беларуси в пятницу, 27 октября, сотрудники Госавтоинспекции планируют выйти на дороги совместно с другими службами милиции общественной безопасности. Для чего — в ведомстве объяснили в стихах: «Стой машина, тише ход! На дороге пешеход!» Таким объявили девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения.

ГАИ вместе с Внутренними войсками начала рейды по всей Беларуси. И в стихах объяснила зачем