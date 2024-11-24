Поезд из Минска в Самару РФ задержался более чем на 10 часов

Опубликовано: 24.11.2024 09:51 , Обновлено: 24.11.2024

В "Российских железных дорогах" (РЖД) сообщили вечером 23 ноября, что поезд из Минска в Самару задержался более чем на 10 часов. Причина - "неблагоприятные погодные условия".

В частности, по информации РЖД, в Калужской области РФ на железнодорожные пути упали деревья. Туда отправили бригаду для расчистки.

“В результате на станции Барятинская был задержан поезд №150 “Минск-Самара”. В 17:38 он продолжил следование по альтернативному маршруту через станцию “Фаянсовая” с отклонением от графика более чем на 10 часов”, - рассказали в РЖД.

Там заверили, что в поезде обеспечили “комфортный температурный режим”, а по прибытии на станции “Сухиничи-Главные” и “Тула-Вяземская” пассажиров покормили.

Ранее Telegraf.news писал, что вечером 22 ноября несколько поездов из Минска ехали с задержкой примерно в два часа. Причиной опоздания, по информации “Белорусской железной дороги” (БелЖД), стал обрыв контактной сети на перегоне “Пуховичи — Талька”.

БелЖД предупредила о задержке до 2 часов поездов из Минска в Гомель. Что случилось?