БелЖД предупредила о задержке до 2 часов поездов из Минска в Гомель. Что случилось?

Опубликовано: 22.11.2024 20:16 , Обновлено: 22.11.2024

В пресс-службе Белорусской железной дороги предупредили о непредвиденных обстоятельствах, из-за которых несколько поездов с отправлением из Минска "следуют с задержкой" примерно в 2 часа. Причиной опоздания стал обрыв контактной сети на перегоне "Пуховичи — Талька", объяснили в БелЖД.

Так, в пятницу, 22 ноября, поезд №758 “Минск-Гомель” отправлением из столицы в 17:24 следует с задержкой до 2 часов. В свою очередь, состав №6927 “Талька-Минск” будет проезжать через станцию “Пуховичи”, с которой отправится в 20:13, уточнили в пресс-службе БелЖД. Там добавили, что возможны опоздания и других поездов, курсирующих на участке “Минск-Гомель”. Здесь, по данным пресс-службы, задержка составит примерно 20 минут.

“Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по устранению неисправности, восстановлению графика движения поездов и доставке пассажиров в пункты назначения”, — отметили специалисты и добавили, что более подробную информацию о расписании можно получить в контакт-центре по телефону “105”.

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