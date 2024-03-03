Подвел домкрат. В Пружанском районе мужчину придавило автомобилем

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Опубликовано: 03.03.2024 09:45 , Обновлено: 03.03.2024

Около восьми вечера субботы, 2 марта, из деревни Слонимцы Пружанского района спасателям позвонил мужчина и попросил о помощи. Выяснилось, что при демонтаже запчасти его придавил упавший с домкрата автомобиль.

«Мы незамедлительно прибыли по указанному адресу, – рассказал спасатель Светлозар Деренчук. – На частном подворье под кузовом легкового автомобиля находился мужчина, который не мог самостоятельно выбраться».

Опять же с помощью домкрата спасатели подняли машину и помогли пострадавшему выбраться. Его передали медикам.

К счастью, серьезных травм удалось избежать: 24-летнего мужчину после осмотра в больнице направили на амбулаторное лечение.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Гомеле вечером 1 марта произошло серьёзное ДТП при участии трёх легковых автомобилей и автобуса. По данным областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали как минимум два человека.

В Гомеле столкнулись три легковушки и автобус — есть пострадавшие