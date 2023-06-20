Подружки невесты, блогеры, стритрейсеры и... свиньи. Собрали подборку шокирующих ДТП со всего мира

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Опубликовано: 20.06.2023 13:03 , Обновлено: 20.06.2023

Минувшие выходные оказались "жаркими" не только для белорусских инспекторов ГАИ, которые отправились в рейды и на "отработку" дорог, но и для их иностранных коллег, которым, порой, приходилось разбираться с последствиями весьма необычных и, к сожалению, трагичных аварий. Подружки невесты, блогеры, стритрейсеры и даже свиньи "засветились" в мировых сводках дорожной полиции. Собрали подборку самых шокирующих летальных ДТП со всего мира.

В Италии видеоблогеры на Lamborghini насмерть сбили 5-летнего мальчика

В итальянской прессе активно обсуждается трагическое ДТП в Риме, в результате которого погиб пятилетний мальчик. Он вместе с матерью и трёхлетней сестрой были в салоне маленького авто Smart, когда в них врезался спортивный кроссовер Lamborghini SUV. За рулём кроссовера оказался 20-летний водитель Маттео Ди Пьетро, видеоблогер популярного итальянского YouTube-коллектива The Borderline (у них более 600 тыс. подписчиков на Youtube и порядка 300 тыс. подписчиков в Tiktok).

Как сообщило издание ANSA, блогеры арендовали Lamborghini для челленджа на своём канале, пообещав подписчикам в течение 50 часов подряд разъезжать на этом авто и вести трансляцию.

К несчастью, челлендж закончился смертельным ДТП - пятилетнего мальчика спасти не удалось, его младшая сестра и мать с многочисленными травмами доставлены в больницу. Молодой человек, который был за рулём в момент аварии, находится под следствием, а итальянские политики уже выразили возмущение по поводу столь рискованных челленджей и призвали к более строгим наказаниям для виновников подобных аварий.

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини, комментируя аварию у себя на странице в Facebook, отметил, что “может предложить и утвердить новый дорожный кодекс… но перед лицом определенной глупости, которая перерастает в трагедию, мы ничего не можем сделать”.

В США из-за лихача на дороге погибли сразу пять подружек невесты

В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) в выходные лихач, проехавший перекрёсток на красный и решивший уйти от преследования дорожной полиции, врезался в легковой автомобиль и решил жизни сразу пяти молодых девушек.

Шокирующие видеокадры, на котором видно, как внедорожник на огромной скорости сносит легковушку, буквально высекая искры, в понедельник опубликовало издание New York Post.

Как выяснилось, в легковушке, которую протаранил внедорожник, находились пять девушек в возрасте от 17 до 20 лет - подружки-невесты, готовившиеся к свадьбе подруги, которая должна были состояться на следующее утро.

По данным полиции, 27-летний мужчина, по вине которого погибли двушки, в момент аварии несся на скорости, почти на 65 км/ч превышавшую предельно допустимую на этом участке дороги.

Три стритрейсера разбились насмерть, уходя от полиции после разгона уличных гонок

Ещё одно смертельное ДТП в США произошло 18 июня в городе Нэшвилль (штат Теннесси) после того, как дорожная полиция разогнала местных участников запрещённых уличных гонок. Трое участников (молодые люди в возрасте 18-19 лет) на Chevrolet Camaro 2015 года попытались скрыться, чтобы избежать задержания и штрафа, но не рассчитали скорсоть и врезались в железнодорожную насыпь, сообщил портал WSMV.

По словам полиции, автомобиль взлетел в воздух и врезался в забор из проволочной сетки, остановившись только тогда, когда застрял между двумя полуприцепами. Результаты тестов показали, что погибшие молодые люди были абсолютно трезвы.

В Японии грузовик со свиньями столкнулся с пассажирским автобусом

А в Японии в воскресенье, 18 июня, в результате аварии на острове Хоккайдо место ДТП оказалось усыпано трупами свиней. Дело в том, что в ДТП попал пассажирский автобус и грузовик, который перевозил свиней на убой.

По данным полиции, 4-тонный грузовик вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом на небольшом повороте дороги. В результате пострадали 12 человек, пятерых медикам спасти не удалось, сообщил портал KyodoNews.

Напомним, в Беларуси последние несколько дней также оказались “богаты” на необычные происшествия на дороге - от банального столкновения, в котором никто не пострадал, до повисшего над трассой грузовика и горящих машин.

Повисший грузовик, лобовое с автобусом и горящие авто — Что происходило на белорусских дорогах в последние дни