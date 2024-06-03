Подписка — 50 рублей. В Минске пятеро школьников снимали порно с подругой в главной роли

Опубликовано: 03.06.2024 12:54 , Обновлено: 03.06.2024

В ГУВД Мингорисполкома сообщили о том, что пятеро школьников снимали и распространяли порнографическую продукцию. С помощью Интернета несовершеннолетние жители столицы публиковали в закрытых аккаунтах в соцсетях видео из категории 18+. И если сперва это были готовые ролики с других сайтов, то позже производством занялись сами школьники.

Оказалось, что на протяжении двух месяцев пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет распространяли в платных Telegram-каналах порнографические материалы. Первому эта идея пришла в голову 16-летнему школьнику, который ради лёгких и быстрых денег создал чат, где за определённую сумму размещал скачанные с других сайтов порноролики.

Так, например, подписка на месяц стоила 50 рублей, навсегда — в три раза больше, 150 рублей. Позже ему стали “помогать” учащийся колледжа и три школьных друга, в том числе 15-летний парень и 17-летняя девушка. В милиции рассказали, что спустя время последняя стала выступать в роли актрисы.

За изготовление и распространение порнографических материалов в ГУВД Мингорисполкома возбудили уголовное дело. Согласно с. 343 УК РБ, за подобные действия школьникам может грозить до 4 лет лишения свободы. Ответственность по данной статье предусмотрена с 16-летнего возраста.

[info_b] Под порнографией подразумевается фиксация половых сношений, умышленная демонстрация обнажённых гениталий, сцен половых актов, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют нравственным критериям, а также оскорбляют честь и достоинство личности. [/info_b]

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