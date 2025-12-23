Под завалами в гомельской многоэтажке нашли тело погибшей женщины

Опубликовано: 23.12.2025 10:57 , Обновлено: 23.12.2025

В Гомеле под завалами многоэтажки, в которой на прошлой неделе прогремел взрыв, обнаружили тело погибшего. Об этом в администрации Гомельской области впервые сообщили во вторник, 23 декабря, на очередном заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Предварительно, решилась и судьба самой постадавшей многоэтажки.

О жертве взрыва сообщил сегодня заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский. По его словам, тело погибшей женщины обнаружили накануне вечером, 22 декабря, около 21:30, во время разбора завалов на шестом этаже.

По предварительной информации, это одна из жительниц дома, сообщили в Telegram-канале Гомельского облисполкома. В связи с этим Следственный комитет Беларуси начал официальное расследование, в том числе, для точного установления личности погибшей. Назначены необходимые экспертизы.

В связи со случившимся руководство Гомельского облисполкома выразило соболезнования родным и близким погибшей.

Что будет с многоэтажкой?

Кроме того, Барановский по итогам сегодняшнего заседания штаба по ЧС отчитался, что специалисты уже провели все необходимые демонтажные работы. По его словам, никаких дополнительных повреждений конструкций не выявлено, поэтому комиссия приняла решение восстановить жилой дом “до первоначального состояния”.

Работы пообещали провести в “кратчайшие сроки”. В настоящее время в штабе разрабатывают подробный алгоритм действий.

Посмотреть, как разбирали пострадавшую секцию гомельской многоэтажки, можно по видео самих местных жителей.

Гомельчане показали, как разбирают многоэтажку, где произошел взрыв