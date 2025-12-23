Гомельчане показали, как разбирают многоэтажку, где произошел взрыв

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Опубликовано: 23.12.2025 10:31 , Обновлено: 23.12.2025

Без преувеличения вся Беларусь следит за судьбой гомельской многоэтажки, где на прошлой неделе прогремел взрыв. Вчера строительная техника приступила к разбору верхних этажей, и местные жители показали в соцсетях, как идёт процесс.

Несмотря на то, что официально о жертвах ЧП в Гомеле не сообщалось, тех, кого прямо или косвенно затронул взрыв, оказались десятки. Съехать из своей квартиры пришлось даже тем, у кого взрывом не обрушило полы и стен, а на время демонтажных работ на всякий случай отселили весь дом и даже один подъезд соседнего дома.

В том подъезде, где непосредственно находилась пострадавшая квартира, из 10 этажей теперь останется 5. Всё, что выше - пошло под снос. Жителям этих квартир теперь ничего не остаётся, как наблюдать за тем, как металлическая рука-манипулятор методично, стена за стеной, блок за блоком разбирает то, что ещё вчера было их домом.

Штаб по ликвидации последствий ЧП собирается в городской администрации ежедневно. На вчерашнем заседании чиновники отчитались, что демонтажные работы в поврежденной секции дом проводят выборочно и “с соблюдением всех норм безопасности” - как для жителей соседних подъездов, так и для жителей соседнего дома, рядом с которым сейчас работает тяжёлая строительная техника.

“Поддержание правопорядка на данном объекте обеспечивается, все мероприятия осуществляются под тщательным контролем”, - отчитались в мэрии Гомеля.

Напомним, разобрать пять верхних этажей пострадавшего подъезда местные власти рассчитывают за двое суток, то есть справиться строители должны к Рождеству. За ними на площадку выйдут эксперты проектных институтов, которым предстоит провести комплексное обследование несущих конструкций оставшегося здания и решить его дальнейшую судьбу.

В Гомеле начали сносить часть пострадавшей от взрыва многоэтажки