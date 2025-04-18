Под Витебском пассажирский поезд из Смоленска сбил лося и опоздал на 1,5 часа

Опубликовано: 18.04.2025 07:44 , Обновлено: 18.04.2025

Поздним вечером 17 апреля на перегоне Лиозно — Крынки в Витебской области пассажирский поезд № 68 Смоленск — Витебск столкнулся с вышедшим на пути диким животным — лосем. Инцидент привёл к полуторачасовой задержке состава.

Как сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги, столкновение произошло в 22:24. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет.

По оценкам БЖД, поезд задержался под Витебском на 1 час 30 минут. Железная дорога заверила, что принимала «оперативные меры по организации доставки пассажиров к месту назначения».

Фотографии с места происшествия пресс-служба не предоставила.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Белорусская железная дорога добавила в своё расписание на конец апреля и начало мая ещё 120 дополнительных поездов — как в межрегиональном, так и в международном сообщениях.

БелЖД назначила 120 дополнительных поездов на майские праздники