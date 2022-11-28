Под Столином подросток избил железным штырем инвалида

Опубликовано: 28.11.2022 15:53 , Обновлено: 28.11.2022

В деревне Хорск Столинского района Брестской области 17-летний парень избил инвалида-колясочника с ДЦП.

Молодой человек приехал в деревню после ссоры с родителями и решил найти там свою знакомую, пишет тг-канал «Обратная сторона».

Он выпил и пошел через дворы. В одном их них несовершеннолетний увидел 47-летнего инвалида с ДЦП на коляске и потребовал у него сигарету.

Мужчина ответил, что у него их нет, что привело парня в ярость. Он схватил лежавший на земле железный штырь и избил инвалида, а затем сбежал.

Подростка нашли через час. На вопросы, почему так поступил, он отвечать не стал.

Теперь ему грозит до 10 лет колонии по статье за особо злостное хулиганство.

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