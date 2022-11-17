Под Оршей автовоз с машинами перевернулся в кювет

Опубликовано: 17.11.2022 20:27 , Обновлено: 17.11.2022

Под Оршей недалеко от деревни Корово автовоз с тремя машинами съехал в кювет и перевернулся. В ГАИ Витебской области считают, что водитель Mercedes-Benz с прицепом на трассе М-1 не учел погодные условия.

Кстати, сегодня именно в Витебской области впервые в Беларуси в этом сезоне выпал снег.

В ГАИ напомнили, что водителям в условиях переменчивой погоды необходимо быть предельно внимательными на дороге.

Ранее Телеграф сообщил, что в Витебской области выпал снег, а на дорогах местами образовался гололед. Многие водители оказались не готовы к погодным условиям.

В Витебске наступил «День жестянщика» из-за снега и гололеда