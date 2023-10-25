Под Солигорском мужчина порезал ножом «вошедших в азарт грибников»

Опубликовано: 25.10.2023 12:27 , Обновлено: 25.10.2023

Для жителей Солигорского района Минской области «тихая охота» в родном селе закончилась поножовщиной. Подробности драки за опята, которая обернулась уголовным делом, рассказали в УВД Минского облисполкома.

Как выяснили милиционеры, зачинщиком конфликта стал 51-летний мужчина. Его возмутило, что двое односельчан стали собирать грибы прямо возле забора у его участка.

Вначале он попытался «прогнать словами вошедших в азарт грибников», пояснили в милиции, но так как слова на мужчин не подействовали, хозяин участка «отправился доказывать свою правоту ножом и пневматическим пистолетом».

Между односельчанами завязалась борьбы, мужчину обезоружили, но брат одного из грибников при этом был ранен в живот, причём настолько серьёзно, что его пришлось экстренно прооперировать.

В УВД Миноблисполкома сообщили, что «агрессивного сельчанина» задержали, а следователи уже возбудили уголовное дело - за «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

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