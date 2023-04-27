Под Смолевичами МАЗ развернуло поперек дороги. Что стало причиной?

Опубликовано: 27.04.2023 15:32 , Обновлено: 27.04.2023

Недалеко от Смолевичей 27 апреля МАЗ внезапно развернуло поперек проезжей части. В ГАИ рассказали подробности.

Инцидент произошел около 10 часов на 9 км дороги Р- 69. По информации ГАИ, у МАЗа «возникла неисправность рабочей тормозной системы».

Из-за происшествия на трассе образовались пробки. Через время грузовик починили, а движение восстановили. К частью, никто не пострадал.

К слову, по словам очевидцев для Onliner, в момент инцидента с фурой там ехал велосипедист: «Говорит, чтобы не придавило, ему пришлось в кювет падать».

Напомним, что практически на том же месте (также на 9 км дороги Р-69) в конце февраля столкнулись МАЗ и маршрутка. В результате погибли 13 человек.

Под Смолевичами в столкновении МАЗа и маршрутки погибли 11 человек