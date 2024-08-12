Под Слуцком в стоге соломы сгорел ребенок

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Опубликовано: 12.08.2024 07:42 , Обновлено: 12.08.2024

В Слуцком районе во время тушения загоревшегося стога соломы спасатели нашли тело 11-летнего ребенка. Об этом поздно вечером 11 августа сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел возле деревни Новинки

По предварительной информации, компания детей в возрасте от 10 до 13 лет играла возле тюков соломы. Один из ребят чиркнул зажигалкой, после чего рулоны вмиг вспыхнули.

Как сообщили в СК, дети попытались потушить пожар сами, однако у них не получилось. Однако сестра мальчика, который был в стоге, побежала к бабушке и рассказала о том, что произошло. Женщина позвонила в МЧС.

Спасатели и милиция увидели рядом с горящей соломой велосипед, а когда стали тушить огонь, нашли погибшего ребёнка, добавили в УВД Брестской области.

Следственный комитет начал проверку, чтобы выяснить причины и условия произошедшего.

В милиции напомнили, чтобы дети не играли с огнем, родителям стоит:

рассказывать о безопасном поведении дома, на улице;

быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

не оставлять спички и зажигалки в доступном для детей месте;

научить правильным действиям при пожаре;

не оставлять малолетних детей без присмотра.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске из окна 6-го этажа выпала 10-летняя девочка. Как сообщили в Следственном комитете (СК), она погибла.

В Минске с 6-го этажа выпала 10-летняя девочка — она погибла