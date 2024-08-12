Под Слуцком в стоге соломы сгорел ребенок
В Слуцком районе во время тушения загоревшегося стога соломы спасатели нашли тело 11-летнего ребенка. Об этом поздно вечером 11 августа сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел возле деревни Новинки
По предварительной информации, компания детей в возрасте от 10 до 13 лет играла возле тюков соломы. Один из ребят чиркнул зажигалкой, после чего рулоны вмиг вспыхнули.
Как сообщили в СК, дети попытались потушить пожар сами, однако у них не получилось. Однако сестра мальчика, который был в стоге, побежала к бабушке и рассказала о том, что произошло. Женщина позвонила в МЧС.
Спасатели и милиция увидели рядом с горящей соломой велосипед, а когда стали тушить огонь, нашли погибшего ребёнка, добавили в УВД Брестской области.
Следственный комитет начал проверку, чтобы выяснить причины и условия произошедшего.
В милиции напомнили, чтобы дети не играли с огнем, родителям стоит:
- рассказывать о безопасном поведении дома, на улице;
- быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставлять спички и зажигалки в доступном для детей месте;
- научить правильным действиям при пожаре;
- не оставлять малолетних детей без присмотра.
Ранее Telegraf.news писал, что в Минске из окна 6-го этажа выпала 10-летняя девочка. Как сообщили в Следственном комитете (СК), она погибла.
В Минске с 6-го этажа выпала 10-летняя девочка — она погибла