Появилось видео столкновения легковушки и скорой помощи в Минске

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Опубликовано: 19.03.2024 11:29 , Обновлено: 19.03.2024

Утром, 19 марта, в Минске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и скорой помощи. Произошедшее столкновение зафиксировала камера автомобильного регистратора.

https://www.youtube.com/watch?v=rw3We61MdLQ

“Около 7 часов утра 47-летний водитель автомобиля скорой помощи при пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Машерова на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем «GEELY»”, — сообщили в телеграм-канале минского ГАИ.

В результате столкновения автомобили получили “механические повреждения”, но никто из водителей не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска.