В Гродно сын ударил маму ножом в голову. Та заявила, что не помнит такого

Опубликовано: 03.05.2023 09:57 , Обновлено: 03.05.2023

В Следственном комитете Беларуси рассказали о подробностях семейной драмы в Гродно, где 35-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство собственной матери. По данным следствия, он всадил в голову 61-летней женщины 10-сантиметровый нож. Та выжила и утверждает, что не помнит, кто напал на неё.

Всё произошло 9 ноября 2022 года. Сам мужчина, которого теперь обвиняют в покушении на убийство матери, сам вызвал “скорую” и рассказал прибывшим медикам, что нашёл мать, из головы которой торчал нож, вернувшись домой поздно ночью. Он утверждал, что “кто-то в его отсутствие напал на мать”.

Как отметили в Следственном комитете, когда приехали медики, пострадавшая была в сознании. Она самостоятельно сообщила им свои данные и заявила, что не помнит кто на неё напал и ударил ножом. При этом она призналась, что накануне поссорилась с сыном.

Разбираться в произошедшем пришлось следователям и судмедэкспертам. По итогам проверки они пришли к выводу, что именно сын потерпевшей напал на неё и в процессе драки нанес не менее четырех ударов по голове. Два из них из них были нанесены кухонным ножом - лезвие вошло в голову более чем на 10 см.

Устанавливая обстоятельства дела, следователи выяснили, что пострадавшая последние 20 лет проживала и работала за границей, не регулярно высылала сыну деньги, а иногда приезжала навестить. По словам самой потерпевшей, иногда она ругалась с сыном из-за пьянок. Одна из таких ссор, по мнению следователей, и переросла в драку с поножовщиной, правда, сама женщина драки не помнит.

В свою очередь обвиняемый, которому уже предъявили обвинение по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 139 (покушение на убийство), заявил, что у него не было умысла убивать мать, а удар ножом он нанёс случайно. Он признался, что его раздражали претензии матери относительно его образа жизни. При этом ранее он уже привлекался за административное правонарушение, связанное с семейными разборками с матерью на фоне злоупотребления алкоголем. А вот к уголовной ответственности мужчина до сих пор не привлекался.

В Следственном комитете рассказали, что после удара в голову женщину частично парализовало. В настоящее время она продолжает проходить курс лечения и нуждается в постоянном уходе.