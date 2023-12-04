Под Слонимом автобус с детьми вылетел с дороги

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Опубликовано: 04.12.2023 10:09 , Обновлено: 04.12.2023

Под Слонимом пассажирский автобус, который вёз на экскурсию 44 ребенка, съехал в кювет, в результате чего пришлось вызывать спасателей. Подробности аварии рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

Всё произошло утром в воскресенье, 3 декабря, на трассе Р-99, недалеко от Слонима. В МЧС позвонил сам водитель пассажирского автобуса и рассказал, что съехал в кювет и нуждается в помощи спасателей.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 47 человек - из них 44 ребенка, которые направлялись на экскурсию. К счастью, никто не пострадал - ни взрослые, ни дети. Пока сотрудники МЧС вытягивали автобус из кювета при помощи буксировочного троса, всех пассажиров разместили в здании слонимского автопарка №3.

Как рассказали в Гродненском областном управлении МЧС, поскольку автобус серьёзных повреждений не получил, после того, как его вытащили из кювета, он смог забрать детей и продолжить двигаться по маршруту.

Ранее Телеграф рассказывал, как 1 декабря на улице Илимская в Минске произошла серьёзная авария: пассажирский автобус «МАЗ», следовавший по маршруту №22 с диспетчерской станции “Ангарская-4”, протаранил четыре припаркованных на обочине легковых автомобиля.

В Минске автобус протаранил четыре припаркованных легковушки