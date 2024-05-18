Под Рогачёвом микроавтобус врезался в трактор — 1 человек погиб

Опубликовано: 18.05.2024 15:14 , Обновлено: 18.05.2024

Сегодня утром, 18 мая, в Рогачёвском районе Гомельской области произошло ДТП со смертельным исходом. Из-за превышения скорости 56-летний водитель микроавтобуса столкнулся с трактором, в результате чего погиб пассажир.

ДТП случилось около 8 часов утра на 166-м км автодороги Р43 (Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи). По предварительной информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошёл из-за “небезопасной скорости движения”, в результате чего Mercedes-Benz Sprinter 208 столкнулся с двигавшимся попутно трактором. В ведомстве сообщили, что 61-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте.

В Госавтоинспекции напомнили водителям быть максимально внимательными за рулём, соблюдать безопасную скорость, ориентируясь на обстановку вокруг и действия остальных водителей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Узденском районе Минской области местный житель наехал на годовалую внучку, когда та играла на улице возле дома. Как сообщили в УВД Минского облисполкома, от полученных травм девочка погибла на месте.

В Узденском районе пенсионер наехал на годовалую внучку — девочка погибла