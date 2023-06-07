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"Затянул воздушный поток" - В Минске мужчина выжил после того, как попал под поезд

"Затянул воздушный поток" - В Минске мужчина выжил после того, как попал под поезд
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В Минске, на станции «Минск-Восточный», ночью 7 июня мужчина упал под поезд и выжил.

Примерно в час ночи в милицию сообщили, что под товарный упал мужчина. К месту выбыл наряд ППСМ Минского отдела внутренних дел на транспорте.

Выяснилось, что пьяный 53-летний мужчина находился на платформе, потерял равновесие, и воздушный поток от проходящего поезда затянул его под грузовой состав.

Сотрудники вызвали скорую. Мужчину с травмой ноги доставили в больницу.

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