"Затянул воздушный поток" - В Минске мужчина выжил после того, как попал под поезд
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В Минске, на станции «Минск-Восточный», ночью 7 июня мужчина упал под поезд и выжил.
Примерно в час ночи в милицию сообщили, что под товарный упал мужчина. К месту выбыл наряд ППСМ Минского отдела внутренних дел на транспорте.
Выяснилось, что пьяный 53-летний мужчина находился на платформе, потерял равновесие, и воздушный поток от проходящего поезда затянул его под грузовой состав.
Сотрудники вызвали скорую. Мужчину с травмой ноги доставили в больницу.
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Темы: #Происшествия #Беларусь #Минск