Под Пружанами погибли два пассажира автобуса в результате столкновения с грузовиком

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Опубликовано: 21.08.2024 09:27 , Обновлено: 21.08.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили об аварии со смертельным исходом, которая произошла сегодня утром в Пружанском районе Брестской области.

По предварительной информации, около 07:15 водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил и столкнулся с автобусом MAЗ, который в это время ехал по главной. От сильного удара автобус опрокинулся. В салоне находились 12 человек. В результате ДТП водитель Mercedes скончался на месте, а вместе с ним — два пассажира автобуса. На месте происшествия продолжают работать инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа, сообщили в МВД.

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Витебского района сообщила об аварии, которая произошла 16 августа. В результате столкновения на одной из улиц города пострадали автомобили Peugeot и BMW, а двух водителей доставили в больницу. Кроме того, на кадрах, опубликованных ГАИ, можно увидеть велосипедиста, который увернулся буквально за секунды до трагедии.

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