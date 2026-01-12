Под Полоцком легковушка вылетела навстречу рейсовому автобусу – двое погибших
Смертельная авария произошла утром в понедельник, 12 января, на трассе под Полоцком (Витебская область). Там легковой автомобиль вылетел на встречную полосу - прямо на рейсовый автобус, в салоне которого находился с десяток пассажиров.
По данным МВД, авария произошла около 9:30 в Полоцком районе на дороге Н-3200 “Полоцк - Ушачи”.
За рулём легкового Volkswagen находился 34-летний водитель. Имено он, по предварительной версии инспекторов, не справился с управлением и выехал лоб в лоб на встречу автобусу МАЗ.
Жертвами ДТП стал сам предполагаемый виновник аварии и его пассажир, чья личность пока точно не установлена. Среди 10 человек, находившихся в момент аварии в автобусе, никто не пострадал.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП.
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