Под Полоцком легковушка вылетела навстречу рейсовому автобусу – двое погибших

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Опубликовано: 12.01.2026 11:13 , Обновлено: 12.01.2026

Смертельная авария произошла утром в понедельник, 12 января, на трассе под Полоцком (Витебская область). Там легковой автомобиль вылетел на встречную полосу - прямо на рейсовый автобус, в салоне которого находился с десяток пассажиров.

По данным МВД, авария произошла около 9:30 в Полоцком районе на дороге Н-3200 “Полоцк - Ушачи”.

За рулём легкового Volkswagen находился 34-летний водитель. Имено он, по предварительной версии инспекторов, не справился с управлением и выехал лоб в лоб на встречу автобусу МАЗ.













Жертвами ДТП стал сам предполагаемый виновник аварии и его пассажир, чья личность пока точно не установлена. Среди 10 человек, находившихся в момент аварии в автобусе, никто не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Напомним, Министерство внутренних дел Беларуси ещё накануне обратилось к жителям страны с предупреждением об очередных сложных погодных условиях. Теперь к снегу и гололёду добавятся экстремальные для нашего климата в последнее время морозы.

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