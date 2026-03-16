Под Мстиславлем автомобильный мост ушёл под воду

Опубликовано: 16.03.2026 11:00 , Обновлено: 16.03.2026

В Мстиславском районе (Могилёвская область) в результате разлива реки Сож под воду ушёл автомобильный мост и часть участка автомобильной дороги. Могилёвское областное управление МЧС ввело запрет на движение транспорта на данном участке с 16 марта.

Под воду ушёл низководный автомобильный мост и участок автомобильной дороги Парадино-Засожье возле деревни Парадино Мстиславского района, в километре от деревни Засожье. Специалисты ведомства узнали об инциденте в ходе планового мониторинга мест возможных подтоплений.

К воскресенью, 15 марта, уровень воды поднялся над дорожным полотном на 15-20 см, что сделало невозможным проезд транспорта на данном участке. В результате в ведомстве приняли решение с 16 марта ввести запрет на движение по данному участку, пообещав выставить соответствующие знаки.

При этом пострадавших в результате подтопления моста, как заявили в МЧС нет. Дело в том, что в деревне, в которую ведёт дорога с затопленным мостом, на данный момент никто не проживает, дачников там также нет.

Примечательно, что ситуацию с подтоплением моста в ведомстве фиксируют ежегодно во время разлива Сожа. В МЧС поясняют повторение ситуации из года в год тем, что мост был “спроектирован низководным”.

[inf]Низководный мост — это инженерное сооружение, расположенное на небольшой высоте над поверхностью воды, чуть выше уровня межени. Обычно это мосты простейшей конструкции, часто на свайных опорах, которые не требуют больших экономических затрат на строительство и используются для преодоления небольших рек, болот или проливов.[/inf]