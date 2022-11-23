Под Молодечно один охотник застрелил другого

Опубликовано: 23.11.2022 11:10 , Обновлено: 23.11.2022

В Молодеченском районе во время загонной охоты один мужчина застрелил своего коллегу. Об этом сообщили 23 ноября в Следственном комитете.

По данным СК, это произошло около деревни Свечки 19 ноября.

Охотники загоняли лося. Однако один 54-летний мужчина попал не по животному, а по 61-летнему напарнику.

Пострадавшего доставили в больницу. Однако там он умер из-за сильной потери крови.

По данным следствия, днем 19 ноября день вблизи деревни Свечки проходила загонная охота. Когда лось пересекал стрелковую линию, 54-летний мужчина выстрелил, однако пуля попала в другого охотника.

На стрелявшего возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Ранее Телеграф писал, что в Поставском районе Витебской области три собаки насмерть загрызли 36-летнего мужчину. Об этом 23 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре.

Три собаки насмерть загрызли мужчину в Поставском районе