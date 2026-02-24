Под Молодечно милиция устроила поиски мигрантов, сбежавших с работы на ферме

Опубликовано: 24.02.2026 15:47 , Обновлено: 24.02.2026

Милиции Минщины 24 февраля рассказала о результатах поиска двух мигрантов, сбежавших с работы с одного из фермерских хозяйств под Молодечно.

По информации Telegram-канала УВД Миноблисполкома, о пропаже двух рабочих, иммигрантов, прибывших в Беларуси специально на работу на ферме, 17 февраля сообщил их работодатель. По словам фермера, иностранцы “покинули место проживания” и “убыли в неизвестном направлении”. Когда он заметил пропажу рабочих, позвонил в милицию по телефону 102.

Милиция тут же начала оперативно-розыскные мероприятия и буквально в течение суток пропавших рабочих нашли. В милиции заявили, что иностранцы изначально приехали в Беларусь, чтобы нелегально пересечь границу и уехать в одну из стран Европейского союза.

В результате беглецы не только не попали в ЕС, но и лишились возможности легального заработка в Беларуси. Их решили выслать из Беларуси. Причём, как сообщили в милиции Минщины, процесс рассмотрения вопроса о депортации провели публично - в присутствии более десятка других иностранцев, прибывших в страну на учёбу или работу.

Кстати, на днях в Гомеле подразделения ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), УГИМ (Управления по гражданству и миграции) УВД и ОМОН (Отряда милиции особого назначения) задержали организатора нелегальной миграции в Беларусь. Иностранный гражданин организовал приезд в страну 20 мигрантов.

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