ОМОН задержал гомельчанина, продававшего белорусские визы по 300$

Опубликовано: 24.02.2026 08:56 , Обновлено: 24.02.2026

В Гомеле подразделения ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), УГИМ (Управления по гражданству и миграции) УВД и ОМОН (Отряда милиции особого назначения) задержали организатора нелегальной миграции в Беларусь. Иностранный гражданин организовал приезд в страну 20 мигрантов.

Для этого мужчина, выходец из Центральной Азии, открыл фирму по пошиву одежды и оформлял для мигрантов подложные документы, которые предоставлял в госучреждения для оформления разрешений на проживание в Беларуси.

“Таким образом фигурант обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам. С каждого брал по 300 долларов. Они прибыли в Беларусь и проживали в арендованных квартирах, не работали, намереваясь попасть в страны Евросоюза”, - сообщили в МВД.

Следователи завели уголовное дело на задержанного мужчину, а его клиентов обязали покинуть Беларусь, что большинство и сделало добровольно, утверждают в ведомстве. Однако несколько нелегалов оказались в изоляторе временного содержания.

В январе этого года оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси также задержали в Минске двух иностранцев и белоруску, которые обложили персональным ежемесячным “налогом” в 250 рублей больше сотни человек.

По версии оперативников 3-го управления ГУБОПиК МВД, задержанная троица организовала в Минске целую схему легализации в стране трудовых мигрантов из среднеазиатского региона. Само собой, “серую”. Как выяснили правоохранители, задержанные предоставляли нелегалам “полный пакет” услуг - от помощи в незаконном въезде в страну до оформления и трудоустройства.

В прошлом году в Беларуси усилили контроль за трудовыми мигрантами. Теперь компании, нанимающие на работу иностранцев, обязаны их тщательно контролировать - закрепить за ними ответственное лицо, куратора.