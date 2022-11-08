Под Молодечно автомобиль въехал в жилой дом

Опубликовано: 08.11.2022 09:50 , Обновлено: 08.11.2022

Инспектор ГАИ Молодечненского РОВД Наталья Курихина сообщила, что в Молодечненскос районе легковой автомобиль въехал в жилой дом.

Об этом [link href=“https://kraj.by/news/proisshestviya/usnul-za-rulem-%E2%80%93-v-molodechnenskom-rajone-avtomobil-vrezalsja-v-dom” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание Kray.by.

Это произошло 5 ноября в 14:50. Легковушка двигалась по улице 1 мая деревни Красное в сторону Минска, но почему-то врезалась в дом №36. Как оказалось, водитель просто заснул во время управления автомобилем.

Ранее Телеграф сообщил, что на youtube-канале Dtp Mogilev появилось видео, на котором женщина бросается под колеса автомобиля. Официально ГАИ Могилевской области и УВД ничего не сообщали

В сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом