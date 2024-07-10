На видео попало, как 29-летний мотоциклист в Гродно врезался в Lexus и перевернулся

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Опубликовано: 10.07.2024 09:32 , Обновлено: 14.07.2024

Накануне вечером, около 21:30 в городе над Неманом произошло ДТП, в результате которого серьёзно пострадал водитель мотоцикла. В Гродненской ГАИ сообщили, что инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения. На видео видно, как водитель двухколёсного транспорта на большой скорости врезался в автомобиль на перекрёстке.

По данным инспекторов ГАИ, 23-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus, проявил невнимательность, выполняя на перекрёстке манёвр поворота влево с полосы, которая предназначена только для движения по прямой. В итоге, не убедившись в безопасности, мужчина не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по встречной мотоциклом «Минск» под управлением 28-летнего водителя. На кадрах видно, как пострадавший врезался в Lexus и перевернулся.

“В результате ДТП мотоциклиста с политравмами и закрытым переломом правой лучевой кости госпитализировали в больницу”, — отметили сотрудники ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что необычное ДТП случилось в Жлобине. Местная жительница оставила в автомобиле свою собаку и вышла по делам. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и ждать хозяйку, пёс перебрался на водительское сиденье, каким-то образом завёл транспорт и врезался в другую машину. Всё это попало на камеру наружного наблюдения.

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