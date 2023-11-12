В Могилевской области мужчина устроил стрельбу и скрылся в лесу. На поиски отправили внутренние войска

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Опубликовано: 12.11.2023 08:17 , Обновлено: 12.11.2023

В МВД Беларуси сообщили, что 11 ноября в 17:00 в Славгородском районе Могилевской области неизвестный выстрелил в 31-летнего мужчину, убив того, а затем скрылся с оружием в лесу.

Славгородский РОВД объявил тревогу и поднял весь состав служащих, чтобы устроить поиски районе деревни Малая Зимница, где все и произошло.

“По предварительной информации, у мужской компании, отдыхавшей в беседке у озера, возникла ссора с неизвестным. В развитии конфликта последний выстрелил в 31-летнего мужчину, который погиб на месте, и скрылся в направлении лесного массива”, - уточнили в МВД.

В итоге, сотрудники РОВД сообщили, что выяснили личность убийцы, которым “оказался 66-летний ранее неоднократно судимый местный житель”.

На помощь местным милиционерам пришли сотрудники РОВД из соседних районов, а также военнослужащие внутренних войск МВД. “В результате принятых мер разыскиваемый был заблокирован в лесополосе. Мужчина покончил жизни самоубийством”, - утверждают в МВД.